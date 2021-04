"Poche assunzioni da Quota 100? Colpa del reddito di cittadinanza"

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 30 aprile 2021) Meno di 300 mila persone hanno sfruttatoper andare in pensione. Esattamente le domande accolte sono state 286.226 al 2 marzo 2021. Non vi sembra un fallimento della Lega dal momento che siete stati i maggiori fautori di questa misura?Dicevano sarebbe costato tantissimo e io dicevo che non sarebbe stato così. I 19 miliardi preventivati si riferivano al costo se tutti avessero optato per il prepensionamento ma non tutti lo avrebbero fatto e lo sapevamo. Per tanti è stata una liberazione soprattutto per chi si trovava in una situazione molto sgradevole ovvero quella di essere senzae senza pensione pur avendo versato una marea di contributi .Claudio Borghi, esperto leghista di economia, nel giorno in cui vengono pubblicati i dati che dimostrano come gli italiani non avessero fretta di andare in pensione e soprattutto i ...