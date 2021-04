Mediaset, Piersilvio Berlusconi ‘più povero’ nel 2020. Ecco i compensi dei top manager: Sala (Publitalia) stacca tutti (Di venerdì 30 aprile 2021) Pier Silvio Berlusconi Il più pagato di Mediaset non è Pier Silvio Berlusconi. Il vicepresidente e Ceo del gruppo televisivo, pur ricoprendo un ruolo di assoluto protagonista nel management dell’azienda di Cologno Monzese, riceve infatti un compenso inferiore a quello del Presidente Fedele Confalonieri e – soprattutto – di Stefano Sala, AD di Publitalia, che si conferma il più remunerato. Ecco le cifre riferite all’anno 2020, contenute nella Relazione sulla remunerazione del gruppo. Per il 2020 Pier Silvio Berlusconi ha percepito 1,67 milioni di euro, cifra in calo rispetto al 2019 (-24% di variazione). Per il vicepresidente del gruppo, l’ammontare dello stipendio si compone di 1,4 milioni di voce fissa e di 259mila euro di parte ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 30 aprile 2021) Pier SilvioIl più pagato dinon è Pier Silvio. Il vicepresidente e Ceo del gruppo televisivo, pur ricoprendo un ruolo di assoluto protagonista nel management dell’azienda di Cologno Monzese, riceve infatti un compenso inferiore a quello del Presidente Fedele Confalonieri e – soprattutto – di Stefano, AD di, che si conferma il più remunerato.le cifre riferite all’anno, contenute nella Relazione sulla remunerazione del gruppo. Per ilPier Silvioha percepito 1,67 milioni di euro, cifra in calo rispetto al 2019 (-24% di variazione). Per il vicepresidente del gruppo, l’ammontare dello stipendio si compone di 1,4 milioni di voce fissa e di 259mila euro di parte ...

Advertising

Dorian221190 : #PioeAmedeo mi raccomando vogliamo una bella bestemmia forte e ben sentita che tanto il Vaticano non si offende è p… - mony_carmy : A me farebbe più ridere se Pio e Amedeo fanno la fine di Emily Io quando li cacceranno da Mediaset quindi Piersilvi… - controsenso__ : RT @strangersx2: @stanchissima2 alla mediaset non interessa ma intanto fa il 56% che a piersilvio invece importa molto amo mollami vai a fa… - FiumeDiDesideri : @c4nnella @TerrySteph7 @StefanoGuerrera Non mi manda Piersilvio, se è questo quello che inquieta. La distinzione ri… - c4nnella : @FiumeDiDesideri @TerrySteph7 @StefanoGuerrera Ma cosa c'entra? Il fatto che sia privata serve per distinguerla dal… -