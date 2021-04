(Di venerdì 30 aprile 2021) "Il 30 aprile 1982 laammazzava Pio Lae Rosario Diil loro sacrificio è unoggi come ogni giorno, ed è per questo che il lavoro portato avanti dal centro ...

Advertising

Roberto_Fico : Il 30 aprile 1982 la mafia ammazzava Pio #LaTorre e Rosario #DiSalvo. Ricordare il loro sacrificio è un dovere civi… - giornaleradiofm : Mafia: Fico, ricordare La Torre e Di Salvo è dovere civico: (ANSA) - PALERMO, 30 APR - 'Il 30 aprile 1982 la mafia… - AnsaSicilia : Mafia: Fico, ricordare La Torre e Di Salvo è dovere civico. Percorso passione civile e impegno da non dimenticare |… - AgenziaVISTA : #Fico: “Liberare #Paese dalla mafia significa intervenire sulle diseguaglianze” - CaputoItalo : Accademia italiana Pellegrini (Lingua e Cultura) e I Quaderni del Bardo Edizioni: Mafia, Fico: 'Da La Torre eredità… -

Ultime Notizie dalla rete : Mafia Fico

"Liberare il Paese dallasignifica intervenire sulle disuguaglianze, sul lavoro, sulla ... Questa esigenza - secondo- è più che mai sentita in un momento come questo, a causa della pandemia".'Liberare il Paese dallasignifica intervenire sulle diseguaglianze, sul lavoro, sulla dispersione scolastica e sulla povertà economica e culturale - rimarca ancora- . E significa anche sostenere persone e ...PALERMO, 30 APR - "Il 30 aprile 1982 la mafia ammazzava Pio La Torre e Rosario Di Salvo. Ricordare il loro sacrificio è un dovere civico oggi come ogni giorno, ed è per questo che il lavoro portato av ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.