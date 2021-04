L’indagine sui verbali consegnati a Davigo

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 30 aprile 2021) Atti giudiziari coperti da segreto, lettere anonime, calunnie: un nuovo scandalo rischia di investire il Consiglio superiore della magistratura e di avvelenare ulteriormente il clima di alcune Procure, prima fra tutte quella di Milano. Perché è stato proprio un pm di questo ufficio, Paolo Storari, a consegnare iancora segreti con le deposizioni dell’avvocato siciliano Piero Amara all’allora consigliere del Csm Piercamillo. Un anno fa. Senza informare i propri capi, a partire dal procuratore Francesco Greco. Per un anno, come raccontano oggi Repubblica e Corriere, mentre il Consiglio superiore della magistratura era alle prese con la vicenda Palamara, mani diverse veicolavano all’interno dello stesso Csm, e anche alle redazioni dei giornali, atti riservati di indagine (coperti da segreto istruttorio) che chiamavano in causa l’allora ...