Le metamorfosi di località Cannetiello | da discarica a isola verde

(Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSono in fase di ultimazione i lavori di ripristino ambientale e messa in sicurezza permanente dell’excomunale RSU inalla frazione San Pietro. Ladiè stata attiva dal 1980 al 1994, e per oltre 20 anni è stata abbandonata. La bonifica è iniziata il 25 ottobre 2018 a seguito del finanziamento con fondi europei POR 2014/2020 del progetto di inertizzazione, per un importo di circa 2.4 milioni di euro e della gara di appalto dell’affidamento dei lavori alla “Smeda Srl”. Gli interventi effettuati hanno permesso dire in modo definitivo le fonti inquinanti e garantire un elevato livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente. In particolare, si è provveduto all’mento del corpo ...