La frase di Lauria che rischia di mettere in difficoltà Ciro Grillo e lo strano ruolo di Corona

L'intervista a Non è L'Arena ha dato il via al clamoroso strappo, mentre le indagini sono ancora in corso. Vittorio Lauria, uno dei tre amici di Ciro Grillo – figlio del comico genovese e garante del Movimento 5 Stelle – accusati di stupro di gruppo, ha perso uno dei suoi legali. L'avvocato Paolo Costa, infatti, ha rimesso il suo mandato proprio dopo aver visto quell'intervista mandata in onda domenica sera su La7. Una dichiarazione non concordata con alcune frasi – una in particolare – che rischiano di essere un'aggravante in caso di processo. Vittorio Lauria, l'avvocato lascia la difesa del ragazzo accusato di stupro di gruppo dopo l'intervista a Non è L'Arena "Gli avevo detto di non rilasciare interviste, ma lui lo ha fatto lo stesso. Mi dispiace anche per i miei colleghi, con cui avevamo fatto un ...

