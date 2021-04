Israele, decine di morti al pellegrinaggio sul monte Meron (Di venerdì 30 aprile 2021) Un incidente avvenuto durante un pellegrinaggio al monte Meron in Israele ha causato decine di morti e centinaia di feriti. Si parla, per ora, di almeno 44 vittime. Un fiume di gente si è riversato verso l'uscita accalcandosi sulla stretta passerella tra due muri. Fonti della polizia hanno riferito al quotidiano Haaretz che tutto è iniziato dopo che alcuni partecipanti sono scivolati sui gradini, il che ha causato la caduta di altre decine di persone che sono rimaste schiacciate. “È successo in una frazione di secondo; le persone sono cadute, calpestandosi a vicenda. È stato un disastro”, ha detto un testimone al giornale. Un pellegrino sentito da Channel 12 TV ha detto di aver pensato che ci fosse un allarme bomba quando i megafoni hanno iniziato a esortare la folla a ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 30 aprile 2021) Un incidente avvenuto durante unalinha causatodie centinaia di feriti. Si parla, per ora, di almeno 44 vittime. Un fiume di gente si è riversato verso l'uscita accalcandosi sulla stretta passerella tra due muri. Fonti della polizia hanno riferito al quotidiano Haaretz che tutto è iniziato dopo che alcuni partecipanti sono scivolati sui gradini, il che ha causato la caduta di altredi persone che sono rimaste schiacciate. “È successo in una frazione di secondo; le persone sono cadute, calpestandosi a vicenda. È stato un disastro”, ha detto un testimone al giornale. Un pellegrino sentito da Channel 12 TV ha detto di aver pensato che ci fosse un allarme bomba quando i megafoni hanno iniziato a esortare la folla a ...

Advertising

meb : Ci stringiamo al popolo di #Israele per la tragedia che ha provocato decine di vittime e centinaia di feriti durant… - DavidSassoli : Lascia sgomenti la tragedia con decine di morti e centinaia di feriti tra i pellegrini del #monteMeron, in una comu… - Agenzia_Ansa : Israele, crolla tribuna a un raduno religioso: 50 tra morti e feriti - Nonnadinano : RT @ilfoglio_it: VIDEO - Israele, decine di morti al pellegrinaggio sul monte Meron. La fuga di massa e la calca nella quale sono morte alm… - BimbiMeb : RT @meb: Ci stringiamo al popolo di #Israele per la tragedia che ha provocato decine di vittime e centinaia di feriti durante l’evento reli… -