Il modellino Tamiya che è diventato un’auto elettrica vera

(Di venerdì 30 aprile 2021) Ecco la versione a dimensioni “umane” della famosa Buggy radiocomandata Wild One Max Laè un’azienda giapponese di modellismo e produce kit di costruzione di modelli (radiocomandati e non) aeronautici, marini e automobilistici. Tra i loro prodotti più conosciuti ci sono sicuramente le Buggy, che negli anni ’80-’90 erano tra i veicoli più richiesti. LaWild One Max del 1985 (nel 2012 è stata realizzata una riedizione) può essere considerato a tutti gli effetti uno dei loro modelli più iconici. Grazie a un accordo con l’azienda specializzata The Little Car Company, il prossimo anno tutti gli appassionati della compagnia giapponese potranno coronare il sogno di guidare una Wild One a grandezza naturale. La società, famosa per avere creato la Bugatti Baby II, ne realizzerà quindi una trasposizione a grandezza naturale, chiaramente dotata ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : modellino Tamiya

Wired.it

..." difficile chiamarla" è la possibilità di farsi spedire a casa il kit di montaggio , e occuparsi personalmente dell'assemblaggio, come si faceva una volta con i modellini in scala..." difficile chiamarla" è la possibilità di farsi spedire a casa il kit di montaggio , e occuparsi personalmente dell'assemblaggio, come si faceva una volta con i modellini in scalaLa Tamiya è un’azienda giapponese di modellismo e produce kit di costruzione di modelli (radiocomandati e non) aeronautici, marini e automobilistici. Tra i loro prodotti più conosciuti ci sono sicuram ...Ecco una di quelle notizie che sembrano troppo incredibili per essere vere (no, non si tratta di un pesce d’aprile): la ditta inglese The Little Car Company, in collaborazione con Tamiya, sta per rila ...