Il divario salariale tra etero e omosessuali | perché non se ne parla mai

(Di venerdì 30 aprile 2021) Di gender pay gap, il divario retributivo di genere, si parla da anni, ma il problema non è ancora risolto: nell’Unione europea, le donne guadagnano nei media il 16% in meno rispetto agli uomini. E, in Italia, nel 2020 il divario ha ricominciato ad allargarsi, invertendo la tendenza alla progressiva riduzione della disparità. Secondo una ricerca di Odm Consulting, nel terzo trimestre dello scorso anno la busta paga delle lavoratrici italiane è stata più leggera dell’8,7% rispetto a quella dei colleghi.

_teamk_ : #equalpayday Il Team K Frauen-donne ha elaborato un disegno di legge per modificare la legge sull’uguaglianza di ge… - RebelEkonomist : @valentina_mulas @AndreaOrlandosp benifici sarebbero tantissimi (anche xridurre divario salariale fra uomini e donn… -

Ultime Notizie dalla rete : divario salariale

Il Sole 24 ORE

Innanzitutto, lo studio della Cisl BL - TV constata che il gapè molto forte, infatti le ... si propone come luogo aperto ai contributi di tutte le persone impegnate a colmare ildi ...... per prevenire e contrastare discriminazioni sociali, culturali, lavorative, gender gap, ... rilancio dell'occupazione femminile,retributivo di genere (gender gap), contrasto di ogni ...L'Equal Pay Day è un'iniziativa europea per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla disparità di retribuzione tra uomini e donne: infatti le donne, pur con la stessa qualifica, guadagnano per lo stes ...ARGENTA. Luce verde dal consiglio comunale di Argenta alla Consulta delle donne: un nuovo strumento di garanzia nato dalla volontà di proseguire un percorso iniziato grazie al pr ...