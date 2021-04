Il delirio di Cecchi Paone. Che pure sul pass prende una cantonata (Di venerdì 30 aprile 2021) Checchi Paone non molla il colpo. Dopo essere stato duramente ripreso dal senatore Gianluigi Paragone, che in diretta a Non è L’Arena su La7 lo aveva attaccato per le sue assurde posizioni contro i ristoratori che chiedevano più libertà al governo, il conduttore televisivo ha deciso di tornare alla carica, puntando il dito contro il leader di Italexit “nemico del turismo in quanto no vax” e sostenendo che “non può parlare di certi argomenti”. Dimostrando, ancora una volta, tutta la sua ignoranza, in un grottesco tentativo di difendere l’esecutivo Draghi e le sue scelte. Durante la trasmissione di Massimo Giletti, Cecchi Paone aveva invitato i ristoratori insoddisfatti del coprifuoco alle 22 e della possibilità di usare solo spazi all’aperto ad “adeguarsi alle logiche del delivery”. Della serie “se morite di fame è solo perché non ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 30 aprile 2021) Checchinon molla il colpo. Dopo essere stato duramente ripreso dal senatore Gianluigi Paragone, che in diretta a Non è L’Arena su La7 lo aveva attaccato per le sue assurde posizioni contro i ristoratori che chiedevano più libertà al governo, il conduttore televisivo ha deciso di tornare alla carica, puntando il dito contro il leader di Italexit “nemico del turismo in quanto no vax” e sostenendo che “non può parlare di certi argomenti”. Dimostrando, ancora una volta, tutta la sua ignoranza, in un grottesco tentativo di difendere l’esecutivo Draghi e le sue scelte. Durante la trasmissione di Massimo Giletti,aveva invitato i ristoratori insoddisfatti del coprifuoco alle 22 e della possibilità di usare solo spazi all’aperto ad “adeguarsi alle logiche del delivery”. Della serie “se morite di fame è solo perché non ...

