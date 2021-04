Frasi e Video 1 Maggio: le migliori del 2021 (Di sabato 1 maggio 2021) Frasi 1 Maggio. Ecco per te una nuova raccolta di Frasi che vogliono omaggiare la festa del 1° Maggio. Festa nazionale che ci serve per ricordare i lavoratori e che si festeggia in ogni parte del mondo. Vuole essere un modo per non dimenticare le lotte che i lavoratori hanno fatto per ottenere quelle che oggi sembrano delle realtà ormai consolidate. Hanno rappresentato importanti conquiste, uno fra tutti può essere l’esempio dell’introduzione delle 8 ore lavorative, per garantire una tutela dei lavoratori stessi. In ricordo dell’impegno dei movimenti sindacali, affinché i lavoratori potessero conquistare i loro diritti. Inoltre, ricorda la tragedia della rivolta di Haymarket, avvenuta a Chicago. Si organizzò uno sciopero per chiedere la riduzione ad 8 ore di lavoro, ma i manifestanti furono attaccati dalla polizia, ... Leggi su puglia24news (Di sabato 1 maggio 2021). Ecco per te una nuova raccolta diche vogliono omaggiare la festa del 1°. Festa nazionale che ci serve per ricordare i lavoratori e che si festeggia in ogni parte del mondo. Vuole essere un modo per non dimenticare le lotte che i lavoratori hanno fatto per ottenere quelle che oggi sembrano delle realtà ormai consolidate. Hanno rappresentato importanti conquiste, uno fra tutti può essere l’esempio dell’introduzione delle 8 ore lavorative, per garantire una tutela dei lavoratori stessi. In ricordo dell’impegno dei movimenti sindacali, affinché i lavoratori potessero conquistare i loro diritti. Inoltre, ricorda la tragedia della rivolta di Haymarket, avvenuta a Chicago. Si organizzò uno sciopero per chiedere la riduzione ad 8 ore di lavoro, ma i manifestanti furono attaccati dalla polizia, ...

