Fisco | cartelle esattoriali sospese fino a fine maggio Il Mef ha definito il rinvio

(Di sabato 1 maggio 2021) La conferma arriva dal Mef: proroga al 312021 della sospensione delle attività di riscossione e della notifica delle. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica che è in corso di definizione il provvedimento normativo che differirà alladel mese prossimo il termine di sospensione delle attività di riscossione, attualmente fissato al 30 aprile 2021 dal Decreto Sostegni L'articolo proviene da Firenze Post.

22.58:proroga stopa 31 maggio E' stata prorogata al 31 maggio la riscossione e notifica dellefiscali. Il ministero dell'Economia comunica che è in corso di definizione il ......Mef comunica che è in corso di definizione il provvedimento normativo che differirà alla fine del mese prossimo il termine di sospensione delle attività di riscossione della notifica delle...La conferma arriva dal Mef: proroga al 31 maggio 2021 della sospensione delle attività di riscossione e della notifica delle cartelle. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica che è in cors ...Proroga della sospensione alle cartelle esattoriali fino al 31 maggio: la decisione del Mef contenuta prevista nel nuovo Decreto Sostegni ...