Europa League | Roma distrutta a Manchester Fonseca | “Io il responsabile”

(Di venerdì 30 aprile 2021) E’ durata 45 minuti la. Concentrata, attenta, letale. Poi ci si è messa la sfortuna: tre infortunati in 45 minuti e cambi finiti. Così nel secondo tempo è entrata la brutta copia. E dal vantaggio di 2-1 si è passati al 6-2 finale. Cinque gol in un tempo, una catastrofe che ora rende quasi vana la partita di ritorno. Servirebbe un’impresa. Laha dimostrato di esserne capace in diverse occasioni, ma questa volta forse è troppo anche per aggrapparsi alle statistiche. Così alla fine dei novanta minuti i fantasmi del 7-1 di 14 anni fa hanno fatto di nuovo capolino negli incubi dei tifosi della. E’ una sconfitta che sa di disfatta, ese ne è assunto la colpa. “Io sono sempre il principale, non voglio creare alibi. Se si chiude qui il mio ...

Più forte anche della sfortuna, con 3 cambi nei primi 37', un record nella storia dell'. 'Lassù qualcuno ci odia', uno dei tanti tweet, in versione edulcorata, delle ultime ore. ...Sfortunata nel primo tempo, ingenua nel secondo. Può essere questa l'estrema sintesi della notte da incubo della Roma , travolta 6 - 2 dal Manchester United nella semifinale di andata di. In vantaggio per 2 - 1 all'intervallo dopo 45 minuti segnati da ben tre sostituzioni forzate per infortunio, la squadra di Paulo Fonseca, impossibilitato a effettuare altri cambi ...Negli ultimi giorni un normale abbonato che magari non è esperto di calcio è stato immerso in una realtà parallela raccontata dai giornalisti di Sky che, in maniera clamorosa si è rivoltata contro gli ...La presentazione di una semifinale dell’Europa League come la possibilità dl calcio italiano di redimersi dal declino ormai atavico che dura da oltre 10 anni è stato l’ennesimo autogol dell’emittente ...