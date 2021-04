Esonero Fonseca | smentite da Trigoria | le ultime in casa Roma

(Di venerdì 30 aprile 2021) Arrivanoinin merito all’di Paulodopo la debacle contro il Manchester United. LeLa posizione di Paulosulla panchina dellaè chiara: il tecnico a fine stagione si separerà dai giallorossi ma non avverrà nulla prima dell’inizio della prossima annata. Come riporta Sky Sport, vengonocategoricamente dale voci sull’del tecnico dopo la debacle al Manchester United: i Friedkin, seppur infuriati, non prenderanno decisioni prima della fine della stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

La prestazione di ieri contro i Red Devils apre quindi nuove discussioni sul futuro di Paulo. Negli ultimi mesi, il tecnico giallorosso è parso più volte in bilico e vicinissimo all'...Anche per questo motivo, considerando che la squadra è fuori pure dalla Coppa Italia, i Friedkin starebbero pensando - secondo quanto riportano alcuni giornali - di sostituiregià prima della ...Il club giallorosso smentisce la notizia Dopo la sconfitta roboante contro il Manchester United, la notizia di un possibile esonero anticipato di Fonseca dalla Roma prima del termine della stagione. S ...La Roma sotto attacco dopo la pesante sconfitta in Europa League contro il Manchester United. Dure critiche per Paulo Fonseca ...