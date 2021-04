Elliot Page da Oprah Winfrey: “Sono svenuta quando mi dissero di indossare abiti femminili” (Di venerdì 30 aprile 2021) Elliot Page è stata ospite di Oprah Winfrey per The Oprah Conversation su Apple+. L’attore 34enne ha parlato apertamente della sua transizione e di come le pressioni che ha subito negli ultimi dieci anni gli abbiano condizionato negativamente la vita. Tra le varie testimonianze, una risalente al 2010 quando era ancora Ellen Page: “Alla première di Inception ebbi un attacco di panico quando mi avevano invitato a indossare abiti femminili alla conferenza stampa, così Sono svenuta”. È solo uno dei tanti momenti in cui ha subito pressioni dalle produzioni prima di diventare un uomo transgender. La testimonianza di Elliot Page L’incidente ... Leggi su cityroma (Di venerdì 30 aprile 2021)è stata ospite diper TheConversation su Apple+. L’attore 34enne ha parlato apertamente della sua transizione e di come le pressioni che ha subito negli ultimi dieci anni gli abbiano condizionato negativamente la vita. Tra le varie testimonianze, una risalente al 2010era ancora Ellen: “Alla première di Inception ebbi un attacco di panicomi avevano invitato aalla conferenza stampa, così”. È solo uno dei tanti momenti in cui ha subito pressioni dalle produzioni prima di diventare un uomo transgender. La testimonianza diL’incidente ...

