Covid, Boccia (Pd): “Prima vacciniamo over 60. Poi aperture sicure” (Di venerdì 30 aprile 2021) "Fin dal primo giorno del 2021 l'obiettivo della campagna di vaccinazione contro il Covid-19 è stato quello di raggiungere entro fine giugno tra i 25 e i 30 milioni di vaccinati per poi arrivare, entro fine estate, alla vaccinazione totale del Paese. Questo era l'obiettivo che deve essere considerato un obiettivo di tutti". Così Francesco Boccia, deputato PD e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale, lasciando Montecitorio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 30 aprile 2021) "Fin dal primo giorno del 2021 l'obiettivo della campagna di vaccinazione contro il-19 è stato quello di raggiungere entro fine giugno tra i 25 e i 30 milioni di vaccinati per poi arrivare, entro fine estate, alla vaccinazione totale del Paese. Questo era l'obiettivo che deve essere considerato un obiettivo di tutti". Così Francesco, deputato PD e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale, lasciando Montecitorio. L'articolo .

Advertising

TgLa7 : #Covid: Senato boccia sfiducia FdI a Speranza,29 si' e 221 no - ProDocente : Covid, Boccia (Pd): “Prima vacciniamo over 60. Poi aperture sicure” - orizzontescuola : Covid, Boccia (Pd): “Prima vacciniamo over 60. Poi aperture sicure” - LucaGiovagnoni : @gi4nlhj @filippoASR1927 @Stidolf1 @TizASRoma1927 @Il__Boccia L'equazione è: Se NOI non valiamo un cazzo con più tr… - guidafrancigena : RT @Francesco85B: @borghi_claudio @FedericoRampini Anche i tamponi secondo il tribunale di Vienna non sono uno strumento diagnostico valid… -