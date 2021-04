Coronavirus, i dati del 30 aprile: +213 nuovi positivi a Monza e in Brianza (Di venerdì 30 aprile 2021) Il bollettino della Regione di venerdì 30 qprile 2021: sono +213 i nuovi casi positivi a Monza e in Brianza, leggermente in salita; sono +2.214 in Lombardia con 53.645 tamponi effettuati e un tasso di positività del 4,1% Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 30 aprile 2021) Il bollettino della Regione di venerdì 30 qprile 2021: sonocasie in, leggermente in salita; sono +2.214 in Lombardia con 53.645 tamponi effettuati e un tasso dità del 4,1%

