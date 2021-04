Coronavirus | Brusaferro | “Scendono i casi tra gli anziani | è indice di efficacia dei vaccini Curva in calo anche fra sanitari e in Rsa”

Advertising

_SiGonfiaLaRete : #Coronavirus Italia, Brusaferro: “La curva scende, ma lentamente”. Rezza: “Su richiamo #AstraZeneca nessun cambiame… - infoitinterno : Coronavirus, il monitoraggio settimanale: segui la diretta tv con Silvio Brusaferro e Gianni Rezza - Rivalevante : - a70199617 : #I colori cambiano Covid-19, Brusaferro (Iss): 'Diminuiscono i casi in varie fasce et?, effetto vaccinazioni'… - Adnkronos : #Coronavirus Italia, Brusaferro: 'Decrescita curva lenta, calo in quasi tutte le Regioni'. -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Brusaferro

... prova indiretta dell'efficacia della vaccinazione " dice Silvio, presidente dell'Iss ... Il Corriere ha creato una newsletter sul. È gratis: ci si iscrive qui . Note: *La ...L'analisi dei dati del Monitoraggio Regionale Covid 19 della Cabina di Regia con il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio, e il Direttore Generale della Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza . Segui la diretta tv.Facebook Shares Sono 13.446 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 30 aprile, secondo i dati regione per regione del bollettino della Protezione Civile. I dati arrivano mentre la Sardegna passa in z ..."Per il vaccino AstraZeneca per ora non cambia nulla e non sono state prese decisioni diverse rispetto alle ultime settimane e rispetto al pronunciamento Ema. Dunque per AstraZeneca non cambia nulla p ...