Coppia di anziani prima di morire riduce in fin di vita un ragazzo: erano contromano sulla Statale

Incidente sulla Statale SS16 in direzione Bari. Due vittime e un ferito grave. Un'auto è entrata in contromano. Ancora vittime della strada. Poco più di un mese fa il calciatore 19enne della Roma Daniel Guerini ha perso la vita a causa di un incidente stradale. E anche questa mattina un altro giovanissimo ha rischiato grosso. Per tutta la mattinata traffico bloccato sulla Statale SS16, direzione Bari. La causa è stato un tragico scontro nel quale – riferisce Today – hanno perso la vita due anziani mentre un giovane di 20 anni è rimasto gravemente ferito. Stando alle prime ricostruzioni una Hyunday I20 – condotta da due anziani coniugi – sarebbe entrata sulla Statale in contromano.

