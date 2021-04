Concorso Agenti Polizia Penitenziaria 976 posti: prove dal 24 maggio al 3 giugno (Di venerdì 30 aprile 2021) *aggiornamento del 29/04/2021: le prove del Concorso Agenti Polizia Penitenziaria si terranno presso la Scuola di formazione e aggiornamento per il personale del Corpo di Polizia e dell’Amministrazione Penitenziaria “Giovanni Falcone” di Roma dal 24 maggio al 3 giugno, ore 10 e ore 15, con le modalità indicate nel decreto 27 aprile. Dal 30 aprile nella scheda di sintesi del Concorso verrà pubblicato il database dei quesiti dal quale saranno estratte le domande oggetto della prova. Novità sulla prova d’esame del Concorso Agenti di Polizia Penitenziaria per 976 posti riservato ai volontari in ferma prefissata (VFP1 e VFP4): le sessioni ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 30 aprile 2021) *aggiornamento del 29/04/2021: ledelsi terranno presso la Scuola di formazione e aggiornamento per il personale del Corpo die dell’Amministrazione“Giovanni Falcone” di Roma dal 24al 3, ore 10 e ore 15, con le modalità indicate nel decreto 27 aprile. Dal 30 aprile nella scheda di sintesi delverrà pubblicato il database dei quesiti dal quale saranno estratte le domande oggetto della prova. Novità sulla prova d’esame deldiper 976riservato ai volontari in ferma prefissata (VFP1 e VFP4): le sessioni ...

