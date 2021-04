Chiara Nasti dopo Zaniolo non perde tempo: Arriva subito il bacio con… (Di venerdì 30 aprile 2021) Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo si sono ufficialmente lasciati da qualche giorno. Spunta un bacio della bella napoletana sui social Chiara Nasti (Instagram)Il nome di Chiara Nasti negli ultimi giorni è stato al centro dell’attenzione in maniera molto costante. La relazione con Nicolò Zaniolo, giocatore della Roma, è ormai Arrivata al punto di non ritorno. Inizialmente sono emerse delle indiscrezioni riguardo la storia tra i due giovani che sembrava potesse essere Arrivata al capolinea. dopo mesi di foto, video, post Instagram e diversi ‘Ti amo’, sembra difficile che la relazione potesse finire in cosi poco tempo. Eppure, le voci si sono fatte sempre più insistenti, al ... Leggi su kronic (Di venerdì 30 aprile 2021)e Nicolòsi sono ufficialmente lasciati da qualche giorno. Spunta undella bella napoletana sui social(Instagram)Il nome dinegli ultimi giorni è stato al centro dell’attenzione in maniera molto costante. La relazione con Nicolò, giocatore della Roma, è ormaita al punto di non ritorno. Inizialmente sono emerse delle indiscrezioni riguardo la storia tra i due giovani che sembrava potesse essereta al capolinea.mesi di foto, video, post Instagram e diversi ‘Ti amo’, sembra difficile che la relazione potesse finire in cosi poco. Eppure, le voci si sono fatte sempre più insistenti, al ...

Clem953 : RT @FootWag: Chiara Nasti x Nicolo Zaniolo ???? - peppe844 : Chiara #Nasti svela: `Non inoltratemi ciò che sta facendo ora #Zaniolo, non mi sta mancando di rispetto' FOTO - Chiara_Nasti_94 : @_the_jackal ne ho sempre visto foto in età avanzata: non immaginavo che Fabio fosse la reincarnazione di un giovan… - Angela3917 : @MediasetTgcom24 Ma chi è sta Chiara Nasti ? - Ketti61867301 : RT @MediasetTgcom24: Chiara Nasti conferma l'addio a Zaniolo: 'Non ho più nessun tipo di relazione' #ChiaraNasti -