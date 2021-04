Cantanti, conduttori e scaletta: quello che c’è da sapere sul Concertone del primo maggio (Di venerdì 30 aprile 2021) Sei ore di musica dal vivo, mediata dalla conduzione di tre, diversi volti dello spettacolo. Il Concertone del primo maggio 2021, di ritorno al Parco della Musica di Roma, sarà presentato da Ambra Angiolini, insieme a Stefano Fresi e Lillo. «Sono fiero di presentare questo evento così importante in questo momento storico caotico e grigio. La musica celebrerà la riapertura e la ripartenza», ha detto l’attore, dando voce ad un sentimento diffuso. Leggi su vanityfair (Di venerdì 30 aprile 2021) Sei ore di musica dal vivo, mediata dalla conduzione di tre, diversi volti dello spettacolo. Il Concertone del primo maggio 2021, di ritorno al Parco della Musica di Roma, sarà presentato da Ambra Angiolini, insieme a Stefano Fresi e Lillo. «Sono fiero di presentare questo evento così importante in questo momento storico caotico e grigio. La musica celebrerà la riapertura e la ripartenza», ha detto l’attore, dando voce ad un sentimento diffuso.

Advertising

cronaka12 : Anticipazioni #Concertone #1M2021 - infoitcultura : Concerto del primo maggio: i cantanti e i conduttori. Dove vederlo - Remo44615152 : RT @bubusgnaus: Per chi non lo avesse capito prima adesso è palese che giornalai carta stampata conduttori TV politici attori cantanti inso… - bubusgnaus : Per chi non lo avesse capito prima adesso è palese che giornalai carta stampata conduttori TV politici attori canta… -