Calcio femminile | sorteggio Qualificazioni Mondiali 2023 | l’Italia con la Svizzera nel gruppo G

(Di venerdì 30 aprile 2021) Ha avuto luogo oggi a Nyon () ildella fase a gironi delleeuropee per idi. La Nazionale italiana di Milena Bertolini, dopo la splendida figura fatta nell’ultima rassegna iridata in Francia nel 2019 (quarti di finale raggiunti), ha voglia di ripetersi. Il percorso dellenon sarà semplice:, Romania, Croazia, Moldova e Lituania saranno le avversarie delle azzurre nelG. Unche ha visto coinvolte 51 nazionali, divise in 9 gironi (tre gruppi di 5 squadre e sei gruppi composti da 6 squadre). Secondo quanto previsto dal regolamento, accederanno direttamente alla fase finale in Australia e in Nuova ...

...Come funziona l'Archivio Storico Scarica l'App Archivio Classifiche Store Sign in / Join Sprint e Sport Quello che gli altri non dicono Home Lombardia Prima pagina Ultime NewsPrima ...Dopo 36 anni Giuseppe Cesari non è più il presidente del Brescia. Fondato da lui all'oratorio di Capriolo, il club biancoazzurro è poi arrivato al vertice in Italia, conquistando due scudetti (2014 e 2016), 3 Coppe Italia (2012, 2015, 2016) e 4 ...Danila Zazzera, attaccante della Fiorentina Femminile tornata ad allenarsi dopo quasi un anno di assenza a causa di un problema cardiaco, è intervenuta in diretta a TMW ...Nell’ambito dello sviluppo del proprio Piano Strategico, Lega Pro ha rafforzato il percorso formativo dedicato ai club inaugurando un nuovo format, i Communication Day, momenti di confronto sull’evolu ...