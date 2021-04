Ben Barnes, l'ex «Dorian Gray» è tornato ed è la parte migliore di «Tenebre e Ossa» (Di venerdì 30 aprile 2021) Hai riconosciuto Ben Barnes in Tenebre e Ossa? Spesso nelle serie fantasy il personaggio più enigmatico è anche quello più affascinante e questo vale anche per il titolo che sta spopolando su Netflix. In Tenebre e Ossa, Barnes è il Generale Kirigan, noto come «L’Oscuro» (e anche in un altro modo, che non diciamo per evitare spoiler), individuo quantomeno ambiguo e avvolto da un’aura misteriosa che calza a pennello all’attore inglese. Ben Barnes, da «Il principe Caspian» a «Dorian Grey» Barnes, del resto, deve buona parte della sua popolarità a ruoli tenebrosi, dopo essere stato il Principe Caspian nel secondo capitolo della saga de Le Cronache di Narnia (e nel terzo film, Il viaggio del veliero del 2010). Classe 1981, ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 30 aprile 2021) Hai riconosciuto Benin? Spesso nelle serie fantasy il personaggio più enigmatico è anche quello più affascinante e questo vale anche per il titolo che sta spopolando su Netflix. Inè il Generale Kirigan, noto come «L’Oscuro» (e anche in un altro modo, che non diciamo per evitare spoiler), individuo quantomeno ambiguo e avvolto da un’aura misteriosa che calza a pennello all’attore inglese. Ben, da «Il principe Caspian» a «Grey», del resto, deve buonadella sua popolarità a ruoli tenebrosi, dopo essere stato il Principe Caspian nel secondo capitolo della saga de Le Cronache di Narnia (e nel terzo film, Il viaggio del veliero del 2010). Classe 1981, ...

Advertising

NetflixIT : Questo tweet è dedicato unicamente a BEN BARNES in Tenebre e Ossa. - arbremagique2 : RT @hiddlestovn: se solo sapeste quello che è ben barnes in the punisher con i suoi tre pezzi la sciarpina i guanti e i capelli pettinati a… - dylanstether : RT @NetflixIT: Questo tweet è dedicato unicamente a BEN BARNES in Tenebre e Ossa. - drunkicarvs : RT @turadherer: Jessie Mei Li è divertente, bella, brava, da ragazzina aveva un poster di Ben Barnes in camera e da grande se l’è pomiciato… - dylanstether : RT @turadherer: Jessie Mei Li è divertente, bella, brava, da ragazzina aveva un poster di Ben Barnes in camera e da grande se l’è pomiciato… -