Amici 20, ecco chi verrà eliminato dopo il settimo serale (Di venerdì 30 aprile 2021) Mancano ancora 24 ore al settimo appuntamento con il serale di Amici 20, ma grazie alle anticipazioni trapelate conosciamo già cosa vedremo in puntata, compreso il nome dell'alunno eliminato (Qui la presentazione senza spoiler del settimo serale). Le anticipazioni del settimo serale di Amici 20 Ormai stiamo per entrare nella fase finale del programma: in gara sono rimasti solo 8 alunni: tre per la squadra composta da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano (i cantanti Deddy e Sangiovanni e la ballerina Serena); due per il duo Lorella Cuccarini e Arisa (il cantante Tancredi e il ballerino Alessandro); e tre per il team di Anna Pettinelli e Veronica Peparini (i ballerini Giulia e Samuele e il cantante Aka7even). Maria De Filippi ospiterà ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 30 aprile 2021) Mancano ancora 24 ore alappuntamento con ildi20, ma grazie alle anticipazioni trapelate conosciamo già cosa vedremo in puntata, compreso il nome dell'alunno(Qui la presentazione senza spoiler del). Le anticipazioni deldi20 Ormai stiamo per entrare nella fase finale del programma: in gara sono rimasti solo 8 alunni: tre per la squadra composta da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano (i cantanti Deddy e Sangiovanni e la ballerina Serena); due per il duo Lorella Cuccarini e Arisa (il cantante Tancredi e il ballerino Alessandro); e tre per il team di Anna Pettinelli e Veronica Peparini (i ballerini Giulia e Samuele e il cantante Aka7even). Maria De Filippi ospiterà ...

