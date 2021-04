Alex Zanardi: le commoventi parole del figlio Niccolò (Di venerdì 30 aprile 2021) L’incidente. La dura battaglia per la vita. Il recupero. Zanardi sta compiendo piccoli passi verso la guarigione, secondo il figlio Niccolò. Zanardi – condizioni di salute (Google immagini)«Si tratta di piccoli passi di un percorso che sappiamo lungo: ci vorrà molto tempo». Sono queste le parole del figlio di Alex Zanardi, Niccolò, rivelate nell’intervista a La Repubblica. Commosso, il giovane sta assistendo ai miglioramenti del padre che giorno dopo giorno si fanno più significativi. Niccolò, con la moglie di Alex, Daniela, sono stati ininterrottamente al suo fianco fin dal tragico incidente di ormai dieci mesi fa. Allora le speranze erano coltivate con la stessa determinazione, ma ... Leggi su chenews (Di venerdì 30 aprile 2021) L’incidente. La dura battaglia per la vita. Il recupero.sta compiendo piccoli passi verso la guarigione, secondo il– condizioni di salute (Google immagini)«Si tratta di piccoli passi di un percorso che sappiamo lungo: ci vorrà molto tempo». Sono queste ledeldi, rivelate nell’intervista a La Repubblica. Commosso, il giovane sta assistendo ai miglioramenti del padre che giorno dopo giorno si fanno più significativi., con la moglie di, Daniela, sono stati ininterrottamente al suo fianco fin dal tragico incidente di ormai dieci mesi fa. Allora le speranze erano coltivate con la stessa determinazione, ma ...

