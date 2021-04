A luglio Bergamo ospiterà il summit dei giovani del G20 (Di venerdì 30 aprile 2021) La manifestazione è prevista tra Milano e Bergamo nelle giornate tra il 19 e il 23 luglio: Bergamo ospiterà una delle giornate dello Y20 2021, negli spazi del complesso monumentale di Sant’Agostino, sede dell’Università degli Studi di Bergamo, con circa 80 delegati, tutti di età compresa tra 20 e 30 anni e provenienti da tutti i Paesi del G20. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 30 aprile 2021) La manifestazione è prevista tra Milano enelle giornate tra il 19 e il 23una delle giornate dello Y20 2021, negli spazi del complesso monumentale di Sant’Agostino, sede dell’Università degli Studi di, con circa 80 delegati, tutti di età compresa tra 20 e 30 anni e provenienti da tutti i Paesi del G20.

