Vaccino Pfizer-BioNTech a giugno disponibile per i 12-15enni nell' Ue

(Di giovedì 29 aprile 2021) I ragazzi in età scolare potranno essere vaccinaticontro il Covid a partire da, ovviamente previo il via libera dell’Ema: lo afferma il fondatore della, Ugur Sahin, in un’intervista...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Pfizer

11.21,in estateper 12 - 15 anni La farmaceutica tedesca BioNTech ha annunciato che da giugno il suoanti - Covid, prodotto con, sarà disponibile per la fascia d'età 12 - 15 ...... 22.463.020 dosi, di cui 2,2 milioni di/BioNTech non ancora inserite nel database. Il 22% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di(13.072.472) e il 9,1% ha completato il ciclo ...Praga, 29 apr 11:19 - (Agenzia Nova) - La Repubblica Ceca ha somministrato finora 3.008.953 dosi di vaccino contro il coronavirus ... Delle dosi impiegate il 77 per cento è prodotto da Pfizer-BioNTech ...L'azienda farmaceutica tedesca BioNTech ha annunciato che da giugno il suo vaccino anti-Covid, prodotto in collaborazione con Pfizer,... Scopri di più ...