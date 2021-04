Una cura per i malati immaginari (Di giovedì 29 aprile 2021) Un articolo estratto dal numero 96 di Wired, dedicato agli sforzi delle ricerche scientifiche nel campo della salute art: Lexicon Love * Ogni medico si trova quasi quotidianamente a visitare pazienti con sintomi e dolori inspiegabili. Per i dermatologi si tratta di rush cutanei che appaiono senza una ragione e scompaiono altrettanto misteriosamente, per gli oculisti di persone che lamentano offuscamenti alla vista di cui non è possibile stabilire la causa organica, stesso discorso per gli otorinolaringoiatri alle prese con “strani” problemi di udito. “In Inghilterra, il 50% dei pazienti degli ambulatori di medicina generale lamenta sintomi clinicamente inspiegabili”, dice la neurologa irlandese Suzanne O’Sullivan. “Siamo convinti che avere un atteggiamento positivo nei confronti delle patologie ci aiuti a guarire. Ed è molto probabile che sia così. Ma non ci rendiamo conto di quanto ... Leggi su wired (Di giovedì 29 aprile 2021) Un articolo estratto dal numero 96 di Wired, dedicato agli sforzi delle ricerche scientifiche nel campo della salute art: Lexicon Love * Ogni medico si trova quasi quotidianamente a visitare pazienti con sintomi e dolori inspiegabili. Per i dermatologi si tratta di rush cutanei che appaiono senza una ragione e scompaiono altrettanto misteriosamente, per gli oculisti di persone che lamentano offuscamenti alla vista di cui non è possibile stabilire la causa organica, stesso discorso per gli otorinolaringoiatri alle prese con “strani” problemi di udito. “In Inghilterra, il 50% dei pazienti degli ambulatori di medicina generale lamenta sintomi clinicamente inspiegabili”, dice la neurologa irlandese Suzanne O’Sullivan. “Siamo convinti che avere un atteggiamento positivo nei confronti delle patologie ci aiuti a guarire. Ed è molto probabile che sia così. Ma non ci rendiamo conto di quanto ...

Advertising

fattoquotidiano : I volontari dell'associazione Marevivo in un solo mese hanno raccolto sulle coste italiane 7 tonnellate di rifiuti.… - MedicalFactsIT : Covid-19: Pfizer studia una pasticca per la cura, possibile rilascio entro fine anno #Medicalfacts #COVID19 #Pfizer… - graziano_delrio : Nel #PNRR un nuovo sistema sanitario sul territorio con “case della comunità” e cura delle persone a domicilio. S… - Luna61710831 : RT @AvvErich: La decisione del CdS segna un momento importante nella storia del nostro movimento, in quanto, tra pochi giorni, nascerà una… - merlinoontheweb : @GiacomoRisitano @lucianocapone Certo che un caso su 800 è parziale e non entro in polemica con nessuno. Ma Ma ci… -