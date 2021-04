Turismo: l’Italia si prepara a ripartire per l’estate ma servono garanzie per gli stranieri (Di giovedì 29 aprile 2021) Il settore del Turismo è stato sicuramente tra i più colpiti dalla pandemia, ma con le riaperture e l’estate che si avvicina c’è la speranza di poter tornare a lavorare presto. Ci sono però diversi nodi da sciogliere che preoccupano gli operatori del settore: la quarantena per chi proviene dall’estero, il pass vaccinale, il coprifuoco e i trasporti. Punti da discutere e aggiornare per lottare con la concorrenza di Spagna e Grecia nel settore turistico. Secondo il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca: “Va bene ed è meglio di prima che gli italiani si possano muovere da una regione all’altra. Avere la maggior parte delle regioni in giallo e potere andare da una all’altra ci consente di immaginare una ripartenza. Almeno per il Turismo interno, ma non è affatto così per quello straniero. Purtroppo continuiamo ad avere quei 5 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 29 aprile 2021) Il settore delè stato sicuramente tra i più colpiti dalla pandemia, ma con le riaperture eche si avvicina c’è la speranza di poter tornare a lavorare presto. Ci sono però diversi nodi da sciogliere che preoccupano gli operatori del settore: la quarantena per chi proviene dall’estero, il pass vaccinale, il coprifuoco e i trasporti. Punti da discutere e aggiornare per lottare con la concorrenza di Spagna e Grecia nel settore turistico. Secondo il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca: “Va bene ed è meglio di prima che gli italiani si possano muovere da una regione all’altra. Avere la maggior parte delle regioni in giallo e potere andare da una all’altra ci consente di immaginare una ripartenza. Almeno per ilinterno, ma non è affatto così per quello straniero. Purtroppo continuiamo ad avere quei 5 ...

