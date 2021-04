Tragedia sulla Saronno-Albairate: uomo travolto e ucciso da un treno (Di giovedì 29 aprile 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Tragedia sulla linea ferroviaria S9 Saronno-Seregno-Albairate: un uomo di 43 anni è morto, investito da un treno, nei pressi della stazione di Monza. L’incidente mortale è avvenuto questa mattina, giovedì 29 aprile, poco dopo le 8.30. sulla dinamica sono ancora in corso accertamenti. Secondo quanto ricostruito finora, un 43enne è stato travolto dal convoglio 24929 tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di giovedì 29 aprile 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colorlinea ferroviaria S9-Seregno-: undi 43 anni è morto, investito da un, nei pressi della stazione di Monza. L’incidente mortale è avvenuto questa mattina, giovedì 29 aprile, poco dopo le 8.30.dinamica sono ancora in corso accertamenti. Secondo quanto ricostruito finora, un 43enne è statodal convoglio 24929 tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

