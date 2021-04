Robert De Niro, rischio bancarotta per le spese folli dell’ex moglie (Di giovedì 29 aprile 2021) L’attrice Grace Hightower, con le sue “spese folli” avrebbe trascinato la star di Hollywood, Robert De Niro, sull’orlo della bancarotta. “Il coronavirus ha prosciugato le mie finanze”. Così, la scorsa estate, Robert De Niro ha lanciato l’allarme riguardo la sua situazione economica. ma stavolta il dito è puntato verso l’ex moglie. “È costretto ad accettare qualsiasi ruolo“, ha rivelato il suo legale, Caroline Krauss. “De Niro ha 77 anni e non dovrebbe lavorare a questo ritmo forsennato, sei giorni a settimana per dodici ore, per assecondare la passione di Miss Hightower per Stella McCartney“, ha aggiunto l’avvocato durante una nuova udienza per la causa di divorzio, mettendo l’accento sulla salute del suo assistito. “Domani ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 29 aprile 2021) L’attrice Grace Hightower, con le sue “” avrebbe trascinato la star di Hollywood,De, sull’orlo della. “Il coronavirus ha prosciugato le mie finanze”. Così, la scorsa estate,Deha lanciato l’allarme riguardo la sua situazione economica. ma stavolta il dito è puntato verso l’ex. “È costretto ad accettare qualsiasi ruolo“, ha rivelato il suo legale, Caroline Krauss. “Deha 77 anni e non dovrebbe lavorare a questo ritmo forsennato, sei giorni a settimana per dodici ore, per assecondare la passione di Miss Hightower per Stella McCartney“, ha aggiunto l’avvocato durante una nuova udienza per la causa di divorzio, mettendo l’accento sulla salute del suo assistito. “Domani ...

MediasetTgcom24 : Robert De Niro sull'orlo della bancarotta a causa del divorzio 'tossico' dall'ex... e delle sue spese folli… - mubi : Robert De Niro, Liza Minnelli and Al Pacino, 1981. - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Robert De Niro sull'orlo della bancarotta a causa del divorzio 'tossico' dall'ex... e delle sue spese folli #robertde… - lovew1tch : RT @Retrophy_: Robert De Niro in Italy, 1975. - bregimac : sulla tramvia c’è un ragazzo che somiglia a robert de niro in taxi driver -

Ultime Notizie dalla rete : Robert Niro Quando Tony Soprano incontrò LeBron James Le guest star includevano Donald Trump, Robert De Niro e il super fan dei Knicks Spike Lee . La premessa del video era che Tony Soprano non fosse morto alla tavola calda come accennato dallo show ...

Buon compleanno, Uma Thurman Ma questo era solo l'inizio, perchè da quel momento, Uma Thurman otterrà un ruolo dietro l'altro: da Henry & June a Lo sbirro, il boss e la bionda, in cui reciterà al fianco di Robert De Niro e Bill ...

Robert De Niro sull'orlo della bancarotta a causa del divorzio "tossico" dall'ex... e delle sue spese folli

Buon compleanno, Uma Thurman Oggi, 29 Aprile, è il giorno in cui è nata una delle star di Hollywood più famose di sempre: Uma Thurman, protagonista di diversi cult del cinema mondiale, nonché “musa ispiratrice” di Quentin Taranti ...

