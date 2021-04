Primo maggio: mercati rionali aperti a Firenze. Chiusi supermercati e centri commerciali (Di giovedì 29 aprile 2021) Chiusi supermercati e centri commerciali per ordinanza della Regione Toscana, sabato Primo maggio 2021, ma aperti i mercati rionali di Firenze, in via straordinaria, come annuncia un comunicato congiunto di Anva-Confesercenti e Fiva-Confcommercio per decisione di Palazzo Vecchio. L’Amministrazione Comunale ha infatti accolto la richiesta presentata dalle due associazioni di categoria del commercio ambulante, che per conto dei propri associati avevano sollecitato un provvedimento di apertura dei mercati per dare un sostegno concreto al settore L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 29 aprile 2021)superper ordinanza della Regione Toscana, sabato2021, madi, in via straordinaria, come annuncia un comunicato congiunto di Anva-Confesercenti e Fiva-Confcommercio per decisione di Palazzo Vecchio. L’Amministrazione Comunale ha infatti accolto la richiesta presentata dalle due associazioni di categoria del commercio ambulante, che per conto dei propri associati avevano sollecitato un provvedimento di apertura deiper dare un sostegno concreto al settore L'articolo proviene daPost.

