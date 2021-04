Pfizer e Moderna, al via i test sui bambini dai 6 mesi agli 11 anni (Di giovedì 29 aprile 2021) Mentre quasi 140 milioni di statunitensi adulti hanno ricevuto almeno una dose di vaccino contro il Covid-19 (in Italia siamo oltre 13 milioni di persone con prima dose o con Johnson & Johnson monodose e 5,4 milioni con doppia dose per un totale di quasi 19 milioni di somministrazioni) entrano nel vivo le sperimentazioni di fase 1, 2 e 3 sui bambini da parte di Pfizer-Biontech e Moderna, che già alcune settimane fa avevano annunciato l’avvio e il reclutamento delle famiglie volontarie (serve ovviamente il consenso dei genitori). D’altronde negli Stati Uniti gli under 18 sono circa 85 milioni, il 20% della popolazione, e vaccinarli contribuirebbe in modo deciso a bloccare la trasmissione del virus e a toccare l’immunità di gregge. In Italia i minori di 18 anni sono circa dieci milioni. Leggi su vanityfair (Di giovedì 29 aprile 2021) Mentre quasi 140 milioni di statunitensi adulti hanno ricevuto almeno una dose di vaccino contro il Covid-19 (in Italia siamo oltre 13 milioni di persone con prima dose o con Johnson & Johnson monodose e 5,4 milioni con doppia dose per un totale di quasi 19 milioni di somministrazioni) entrano nel vivo le sperimentazioni di fase 1, 2 e 3 sui bambini da parte di Pfizer-Biontech e Moderna, che già alcune settimane fa avevano annunciato l’avvio e il reclutamento delle famiglie volontarie (serve ovviamente il consenso dei genitori). D’altronde negli Stati Uniti gli under 18 sono circa 85 milioni, il 20% della popolazione, e vaccinarli contribuirebbe in modo deciso a bloccare la trasmissione del virus e a toccare l’immunità di gregge. In Italia i minori di 18 anni sono circa dieci milioni.

