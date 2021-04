Omotransfobia, misoginia e abilismo: il ddl Zan va verso l'ultimo step, l'approvazione in Senato (Di giovedì 29 aprile 2021) Dopo settimane di discussioni, si sblocca il ddl Zan (disegno di legge) contro l’Omotransfobia che estende alcuni reati previsti nel codice penale anche alle manifestazioni d’odio fondate sull’omofobia e sulla transfobia. La Commissione Giustizia del Senato ha finalmente messo in agenda il passaggio che avvia l’iter affinché il ddl sia discusso e messo ai voti anche al Senato. Ancora non è stata ancora fissata una data. Leggi anche › Giornata Mondiale contro l’Omofobia: la storia, gli eventi e tutto quello che c’è da sapere X Ddl Zan: «Può iniziare discussione per approvazione definitiva» Soddisfazione per il deputato dem Alessandro Zan che su Twitter scrive: «La legge contro ... Leggi su iodonna (Di giovedì 29 aprile 2021) Dopo settimane di discussioni, si sblocca il ddl Zan (disegno di legge) contro l’che estende alcuni reati previsti nel codice penale anche alle manifestazioni d’odio fondate sull’omofobia e sulla transfobia. La Commissione Giustizia delha finalmente messo in agenda il passaggio che avvia l’iter affinché il ddl sia discusso e messo ai voti anche al. Ancora non è stata ancora fissata una data. Leggi anche › Giornata Mondiale contro l’Omofobia: la storia, gli eventi e tutto quello che c’è da sapere X Ddl Zan: «Può iniziare discussione perdefinitiva» Soddisfazione per il deputato dem Alessandro Zan che su Twitter scrive: «La legge contro ...

lauraboldrini : Calendarizzato in Senato il #DDLZan. Era ora! Ma il fatto che il leghista #Ostellari nomini se stesso come relator… - amnestyitalia : ??La legge contro #omotransfobia, misoginia e abilismo è stata calendarizzata in Commissione Giustizia al #Senato. U… - team_world : Si sblocca finalmente il #DDLZan: dopo mesi di polemiche e ostruzionismo, la Commissione Giustizia del Senato ha fi… - FlorianaNappo : RT @ZanAlessandro: La legge contro #omotransfobia, misoginia e abilismo è stata calendarizzata in Commissione Giustizia al #Senato. Finalme… - carotatoma : RT @amnestyitalia: ??La legge contro #omotransfobia, misoginia e abilismo è stata calendarizzata in Commissione Giustizia al #Senato. Un pas… -