Non si diventa Guardiola per caso. L’attenzione maniacale ai dettagli, anche a De Gregori (Di giovedì 29 aprile 2021) C’è un solo modo per citare il titolo più citato della musica italiana senza passare per un tardo-adolescente che non riesce a buttare la Smemoranda del liceo: essere Pep Guardiola. Solo se hai un ego che fa provincia, il curriculum per sostenerlo, la preparazione maniacale del media manager, e l’autoironia posticcia di uno che si sfotte ma che non si fa sfottere, puoi andare in tv e dire “La storia siamo noi” ottenendo in cambio un plebiscito di cuoricini e retweet. Il City ha appena vinto a Parigi, e nella spiegazione a Sky Sport del segreto del suo successo Guardiola attacca così: «Noi siamo noi quando giochiamo come sappiamo, quando siamo noi come squadra. Adesso sembro Francesco De Gregori che dice ‘La storia siamo noi’». Apriti social. “Genio”, “un grande”, “gioco partita incontro” e via così. Lui sogghigna, sa ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 29 aprile 2021) C’è un solo modo per citare il titolo più citato della musica italiana senza passare per un tardo-adolescente che non riesce a buttare la Smemoranda del liceo: essere Pep. Solo se hai un ego che fa provincia, il curriculum per sostenerlo, la preparazionedel media manager, e l’autoironia posticcia di uno che si sfotte ma che non si fa sfottere, puoi andare in tv e dire “La storia siamo noi” ottenendo in cambio un plebiscito di cuoricini e retweet. Il City ha appena vinto a Parigi, e nella spiegazione a Sky Sport del segreto del suo successoattacca così: «Noi siamo noi quando giochiamo come sappiamo, quando siamo noi come squadra. Adesso sembro Francesco Deche dice ‘La storia siamo noi’». Apriti social. “Genio”, “un grande”, “gioco partita incontro” e via così. Lui sogghigna, sa ...

Advertising

borghi_claudio : @Pietro_Otto Garavaglia non vuole nessun patentino vaccinale. Vuole il green pass per poter a0rire le frontiere ai… - AlbertoBagnai : Per chiarezza: non è che siccome la pretesa di monopolio culturale da parte della sinistra è manifestamente infonda… - chetempochefa : “L'uomo non nasce col bisogno di fare del male, diventa autore del male perché è gregario, perché accetta passivame… - carloangeli : RT @FabioFranchi1: @Z3r0Rules Con grande tristezza dico che sono al corrente di quello che è successo agli israeliani. Ho seguito le loro v… - vvaleriavale : RT @lukeskiva: ciò che è reale e ciò che non lo è. Diventa un'img da copertina travestita da manifesto dei 'difetti' accettabili, mostrando… -

Ultime Notizie dalla rete : Non diventa 5G, Sassano(FUB) L'Italia ha bisogno di una politica nazionale sullo spettro In Italia, le Sim 'non human' sono aumentate del 34% nel 2020 secondo i dati dell'Osservatorio ... La Copertura universale diventa un requisito essenziale per garantire i nuovi servizi che nasceranno ...

Ma la notte no! L'eredità di Arbore nella tv di oggi ... laterale rispetto alla tv convenzionale: a tarda sera il pubblico diventa più maschile e si ... Il programma non può contare su una sincronizzazione sociale " ognuno lo vede in un orario diverso, ...

Il caso Grillo a ‘Non è l’Arena’ diventa il trionfo della strumentalizzazione politica Il Fatto Quotidiano Tripodi e Minelli: “L’elettrificazione della ferrovia Aosta-Ivrea diventa finalmente realtà” AOSTA. «L'elettrificazione della linea ferroviaria Aosta-Ivrea diventa finalmente realtà». L'annuncio lo ha dato stamattina la deputata valdostana del Movimento 5 Stelle Elisa Tripodi che ha parlato d ...

Wwf, 60 anni di battaglie nel mondo Dal panda alla tigre ai gorilla, tanti i successi internazionali. «Ma il pianeta è in affanno e nei prossimi anni dovremo lavorare per ottenere più di quanto ottenuto fino ad oggi» ...

In Italia, le Sim 'human' sono aumentate del 34% nel 2020 secondo i dati dell'Osservatorio ... La Copertura universaleun requisito essenziale per garantire i nuovi servizi che nasceranno ...... laterale rispetto alla tv convenzionale: a tarda sera il pubblicopiù maschile e si ... Il programmapuò contare su una sincronizzazione sociale " ognuno lo vede in un orario diverso, ...AOSTA. «L'elettrificazione della linea ferroviaria Aosta-Ivrea diventa finalmente realtà». L'annuncio lo ha dato stamattina la deputata valdostana del Movimento 5 Stelle Elisa Tripodi che ha parlato d ...Dal panda alla tigre ai gorilla, tanti i successi internazionali. «Ma il pianeta è in affanno e nei prossimi anni dovremo lavorare per ottenere più di quanto ottenuto fino ad oggi» ...