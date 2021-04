Nasce il centrodestra di governo | Berlusconi infuriato con i suoi per l’astensione sul coprifuoco

(Di giovedì 29 aprile 2021) Dopo l’uscita dall’aula durante la discussione sule la mozione di sfiducia contro Speranzaildi. C’è stata un minimo di confusione la scorsa settimana nella maggioranza. La Lega ed in particolar modo Salvini hanno contestato le scelte delDraghi sulle riaperture e sul. Secondo il leader leghista, infatti, sono state tralasciate alcune riaperture importanti come quella del settore wedding, inoltre la decisione di mantenere ilalle 22 è stata vista come una mazzata al settore ristorazione e turismo. Ne è conseguito che la Lega e gli altri componenti deldi maggioranza non hanno partecipato alla discussione sul. Una decisione, ...

Advertising

SergVessicchio : AGROPOLI, NASCE “CENTRODESTRA” LA NUOVA CASA DEI MODERATI,BASILE CANDIDATO SINDACO -

Ultime Notizie dalla rete : Nasce centrodestra

Periodico Italiano

Un po' come chiesto a gran voce dale in particolare da Matteo Salvini. "Non esiste un piano B". Coprifuoco, indiscrezioni a Palazzo: ecco comeil trionfo di Lega e Matteo SalviniInterviste e ultime news sulle elezioni 2021 Elezioni comunali,la proposta 'Qualcosa di ... 'Sono per un progetto comune, senza puzza sotto il naso' Comunali, illancia gli Stati ...Da quando è iniziata la pandemia è diventato un volto noto per gli italiani. Paolo Bianchini , 45 anni da compiere in agosto, ...Basta poco per capire che la Commissione d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid proposta dalla Lega di Matteo Salvini servirà al Centrodestra per preparare la prossima campagna elettorale (qu ...