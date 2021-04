Le regioni in zona gialla e arancione e l’ordinanza di Speranza del 30 aprile: Sardegna e Puglia sperano (Di giovedì 29 aprile 2021) Domani come ogni venerdì sarà il giorno dei cambi di colore per le regioni. Il tutto accadrà dopo la riunione della cabina di regia ministero della Salute-Iss-regioni. Che analizzerà i dati settimanali e fornirà al ministro Speranza il report che determinerà le ordinanze che porteranno le regioni in zona gialla, arancione o rossa. Le regioni in zona gialla e arancione e l’ordinanza di Speranza del 30 aprile Pochi cambi previsti, dopo il pieno di regioni gialle la scorsa settimana. Tornerà probabilmente in zona arancione la Sardegna, dopo tre settimane di rosso. I dati erano da ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 29 aprile 2021) Domani come ogni venerdì sarà il giorno dei cambi di colore per le. Il tutto accadrà dopo la riunione della cabina di regia ministero della Salute-Iss-. Che analizzerà i dati settimanali e fornirà al ministroil report che determinerà le ordinanze che porteranno leino rossa. Leindidel 30Pochi cambi previsti, dopo il pieno digialle la scorsa settimana. Tornerà probabilmente inla, dopo tre settimane di rosso. I dati erano da ...

