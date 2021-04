Juventus, imputato processo Last Banner: “Pairetto ce l’aveva con me” (Di giovedì 29 aprile 2021) “Mi sono fatto l’idea che lo Slo della Juventus ce l’avesse con me per un post che avevo pubblicato su Facebook criticando l’aumento dei biglietti“. Parole di un ultrà della Juventus, che attacca così Alberto Pairetto. Parole pronunciate quest’oggi nel Tribunale di Torino nel corso del processo Last Banner, in cui il giovane è uno degli imputati. Il processo riguarda alcuni esponenti della tifoseria organizzata dei bianconeri, per reati che arrivano fino alla tentata estorsione, e che riguardano, seconda l’accusa, una serie di pressioni esercitate dagli ultrà nei confronti della società per non perdere una serie di agevolazioni. L’ultrà, esponente del gruppo dei Nab, ha inoltre respinto l’accusa di essere stato coinvolto in un caso di intemperanze contro alcuni club di ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 aprile 2021) “Mi sono fatto l’idea che lo Slo dellace l’avesse con me per un post che avevo pubblicato su Facebook criticando l’aumento dei biglietti“. Parole di un ultrà della, che attacca così Alberto. Parole pronunciate quest’oggi nel Tribunale di Torino nel corso del, in cui il giovane è uno degli imputati. Ilriguarda alcuni esponenti della tifoseria organizzata dei bianconeri, per reati che arrivano fino alla tentata estorsione, e che riguardano, seconda l’accusa, una serie di pressioni esercitate dagli ultrà nei confronti della società per non perdere una serie di agevolazioni. L’ultrà, esponente del gruppo dei Nab, ha inoltre respinto l’accusa di essere stato coinvolto in un caso di intemperanze contro alcuni club di ...

Advertising

sportface2016 : #Juventus, un ultrà imputato nel processo Last Banner: 'Pairetto ce l'aveva con me' - Massimo53502343 : @fatuciuccio So che vi brucia, ma la procura di Perugia ha chiuso le indagini e nessun della Juventus imputato; fattevene una ragione.. -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus imputato Azione responsabilità contro la Juventus: tre società di Serie A pronte a fare la 'guerra' Il caso Superlega in Serie A viene imputato principalmente ad Andrea Agnelli ed alla Juventus . Il patron dei bianconeri è stato quello più esposto mediaticamente insieme a Florentino Perez che però ha un background molto superiore ...

De Laurentiis stupito da Agnelli, scopre di aver stretto un patto col diavolo ... il presidente del Napoli è rimasto fortemente stupito dal presidente della Juventus. Lo stesso ... All'ex numero uno dell'Eca viene imputato di aver 'tramato' per mesi la nascita della Superlega ...

Juventus, imputato processo Last Banner: "Pairetto ce l'aveva con me" Sportface.it Juventus, imputato processo Last Banner: “Pairetto ce l’aveva con me” “Mi sono fatto l’idea che lo Slo della Juventus ce l’avesse con me per un post che avevo pubblicato su Facebook criticando l’aumento dei biglietti“. Parole di un ultrà della Juventus, che attacca così ...

Juventus-Paratici, tira aria di addio Il dirigente bianconero, il più alto in grado per quel che concerne la gestione sportiva del club, è in scadenza di contratto, ma prima i risultati negativi della squadra allenata da Andrea Pirlo e or ...

Il caso Superlega in Serie A vieneprincipalmente ad Andrea Agnelli ed alla. Il patron dei bianconeri è stato quello più esposto mediaticamente insieme a Florentino Perez che però ha un background molto superiore ...... il presidente del Napoli è rimasto fortemente stupito dal presidente della. Lo stesso ... All'ex numero uno dell'Eca vienedi aver 'tramato' per mesi la nascita della Superlega ...“Mi sono fatto l’idea che lo Slo della Juventus ce l’avesse con me per un post che avevo pubblicato su Facebook criticando l’aumento dei biglietti“. Parole di un ultrà della Juventus, che attacca così ...Il dirigente bianconero, il più alto in grado per quel che concerne la gestione sportiva del club, è in scadenza di contratto, ma prima i risultati negativi della squadra allenata da Andrea Pirlo e or ...