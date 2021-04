Il caso Giulio Regeni: spunta un documentario su YouTube per screditarlo (Di giovedì 29 aprile 2021) Un documentario egiziano che mette in cattiva luce la figura di Giulio Regeni è comparso su YouTube in un canale che si chiama The story of Giulio Regeni, al quale è associata anche una pagina Facebook. Il filmato in tre parti, che dura 50 minuti, si presenta come “il primo documentario che ricostruisce i movimenti strani di Giulio Regeni al Cairo”. Il video è in lingua araba con sottotitoli in italiano. Nel filmato compaiono anche le interviste all’ex ministra della Difesa Elisabetta Trenta, al senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri e all’ex capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare Leonardo Tricarico. Tutti e tre hanno preso le distanze da quanto viene riportato nel docufilm. Da fonti inquirenti non si esclude che questa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 29 aprile 2021) Unegiziano che mette in cattiva luce la figura diè comparso suin un canale che si chiama The story of, al quale è associata anche una pagina Facebook. Il filmato in tre parti, che dura 50 minuti, si presenta come “il primoche ricostruisce i movimenti strani dial Cairo”. Il video è in lingua araba con sottotitoli in italiano. Nel filmato compaiono anche le interviste all’ex ministra della Difesa Elisabetta Trenta, al senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri e all’ex capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare Leonardo Tricarico. Tutti e tre hanno preso le distanze da quanto viene riportato nel docufilm. Da fonti inquirenti non si esclude che questa ...

