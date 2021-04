Grande Roma all’intervallo: Pellegrini (rigore) e Dzeko ribaltano il gol di Fernandes (Di giovedì 29 aprile 2021) Un’ottima Roma è in vantaggio 2-1 ad Old Trafford, nella semifinale di andata di Europa League contro il Manchester United. I giallorossi conducono grazie ai gol di Pellegrini (rigore al 15? per un braccio largo di Pogba) e di Dzeko al 34?. E pure l’inizio era stato choc per i giallorossi, che al 5? hanno perso Veretout per infortunio e al 9? avevano subito la rete dello United con l’ottimo Bruno Fernandes. A pochi secondi dalla fine del primo tempo, grave errore di Ibanez che regala palla a Cavani che da solo davanti a Mirante, fallisce il 2-2. Roma che ha anche però perso il portiere Pau Lopez al 28? e Bruno Peres, giocandosi già 3 slot per le sostituzioni a causa degli infortuni e nel finale Fonseca non potrà attingere forze fresche dalla panchina. Foto: Twitter ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 29 aprile 2021) Un’ottimaè in vantaggio 2-1 ad Old Trafford, nella semifinale di andata di Europa League contro il Manchester United. I giallorossi conducono grazie ai gol dial 15? per un braccio largo di Pogba) e dial 34?. E pure l’inizio era stato choc per i giallorossi, che al 5? hanno perso Veretout per infortunio e al 9? avevano subito la rete dello United con l’ottimo Bruno. A pochi secondi dalla fine del primo tempo, grave errore di Ibanez che regala palla a Cavani che da solo davanti a Mirante, fallisce il 2-2.che ha anche però perso il portiere Pau Lopez al 28? e Bruno Peres, giocandosi già 3 slot per le sostituzioni a causa degli infortuni e nel finale Fonseca non potrà attingere forze fresche dalla panchina. Foto: Twitter ...

