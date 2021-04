Graduatorie ATA terza fascia, aver dimenticato di inserire un titolo o una preferenza non è errore materiale (Di giovedì 29 aprile 2021) Graduatorie ATA terza fascia: il nostro articolo sulla possibilità di correzione di errori materiali ha ridestato le speranze di alcuni aspiranti che si sono accorti di aver compilato in maniera non esaustiva la domanda di inserimento o aggiornamento entro il 26 aprile 2020. Tuttavia bisogna fare dei distinguo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 29 aprile 2021)ATA: il nostro articolo sulla possibilità di correzione di errori materiali ha ridestato le speranze di alcuni aspiranti che si sono accorti dicompilato in maniera non esaustiva la domanda di inserimento o aggiornamento entro il 26 aprile 2020. Tuttavia bisogna fare dei distinguo. L'articolo .

