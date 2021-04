Forza Horizon 5, Halo Infinite e Starfield tra i giochi Xbox in arrivo quest'anno? (Di giovedì 29 aprile 2021) L'E3 2021 si farà e diversi publisher sfrutteranno la kermesse di Los Angeles, per quest'anno solo in formato digitale, per mostrare ai giocatori i titoli di prossima uscita. Tra i vari editori ci sarà ovviamente Microsoft che presenterà una serie di giochi: alcuni di questi, secondo un rumor, potrebbero arrivare già quest'anno. E' proprio Jez Corden di Windows Central che ha stuzzicato i fan con una serie di emoticon all'interno di un tweet che rappresenterebbero i giochi in arrivo quest'anno da parte di Microsoft. Tolto Halo Infinite che, salvo imprevisti, era già previsto per il 2021, gli altri giochi menzionati da Corden sono ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 29 aprile 2021) L'E3 2021 si farà e diversi publisher sfrutterla kermesse di Los Angeles, persolo in formato digitale, per mostrare ai giocatori i titoli di prossima uscita. Tra i vari editori ci sarà ovviamente Microsoft che presenterà una serie di: alcuni dii, secondo un rumor, potrebbero arrivare già. E' proprio Jez Corden di Windows Central che ha stuzzicato i fan con una serie di emoticon all'interno di un tweet che rappresenterebbero iinda parte di Microsoft. Toltoche, salvo imprevisti, era già previsto per il 2021, gli altrimenzionati da Corden sono ...

Advertising

GamingToday4 : Starfield, Forza Horizon 5 e altre esclusive Xbox nel 2021, suggerisce Jez Corden - infoitscienza : Starfield, Forza Horizon 5 e altre esclusive Xbox nel 2021, suggerisce Jez Corden – Notizia – Xbox OneVideogiochi p… - xbox_series : jez corden non e' coccodrillo,menomale oltre al peso fisico ????ha un peso di parola in ambiente microsoft quindi con… - RpgBox77 : Forza Horizon - Starfield - Halo Infinite - un gioco in cui si spamma il Whirlwind (mi piace) - un gioco con i Drag… - Nextplayer_it : Forza Horizon 5: ambientazione Messico? -

Ultime Notizie dalla rete : Forza Horizon Xbox: gli ultimi rumor preannunciano un 2021 ricco di grandi nomi Tra gli altri, sarebbe confermata l'uscita di Halo Infinite e l'ambientazione messicana di Forza Horizon 5 . Nell'attesa degli annunci ufficiali, guardiamo ai rumor, ma solo a quelli provenienti da ...

Vi spiego il nuovo programma spaziale dell'Ue. Parla Salini (FI) Nel caso dello Spazio c'è la possibilità di ricorrere a Horizon Europe per tutti quei programmi di ... abbiamo chiesto con forza alla Commissione europea di dar vita a una cabina di regia per il ...

Videogame: Forza Horizon 5: il prossimo capitolo si correrà in Messico? Motorbox Starfield, Forza Horizon 5 e altre esclusive Xbox nel 2021, suggerisce Jez Corden Jez Corden ha suggerito in un tweet che nel 2021 potrebbero uscire diverse esclusive Xbox non ancora annunciate, come Starfield e Forza Horizon 5.. Starfield e Forza Horizon 5 potrebbero uscire nel 20 ...

Xbox: gli ultimi rumor preannunciano un 2021 ricco di grandi nomi Il 2021 dovrebbe essere un anno importante per Xbox Series X\|S. Dopo un inizio avaro di esclusive le cose starebbero per cambiare, con grandi nomi in arrivo. È quanto suggerisce ...

Tra gli altri, sarebbe confermata l'uscita di Halo Infinite e l'ambientazione messicana di5 . Nell'attesa degli annunci ufficiali, guardiamo ai rumor, ma solo a quelli provenienti da ...Nel caso dello Spazio c'è la possibilità di ricorrere aEurope per tutti quei programmi di ... abbiamo chiesto conalla Commissione europea di dar vita a una cabina di regia per il ...Jez Corden ha suggerito in un tweet che nel 2021 potrebbero uscire diverse esclusive Xbox non ancora annunciate, come Starfield e Forza Horizon 5.. Starfield e Forza Horizon 5 potrebbero uscire nel 20 ...Il 2021 dovrebbe essere un anno importante per Xbox Series X\|S. Dopo un inizio avaro di esclusive le cose starebbero per cambiare, con grandi nomi in arrivo. È quanto suggerisce ...