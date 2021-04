Advertising

Affaritaliani : Euronext completa l'acquisizione di Borsa italiana - classcnbc : PIAZZA AFFARI CAMBIA LOGO Nella storica giornata in cui @euronext completa l’acquisizione di @BorsaItalianaIT, Pia… - bisagnino : Euronext completa l’acquisto di Borsa Italiana: vale 4,4 mila miliardi - infoiteconomia : Euronext completa acquisto Borsa Italiana, CDP e Intesa entrano nel capitale - ItaliaOggi : Euronext completa l'acquisizione di Borsa Italiana. Cdp Equity primo azionista con il 7,3% -

Ultime Notizie dalla rete : Euronext completa

Con il perfezionamento dell'acquisizione del Gruppo Borsa Italiana,concretizza la propria aspirazione di costruire la principale infrastruttura di mercato paneuropea"."Sono particolarmente ...sta lavorando a un piano di integrazione che 'è in via di sviluppo , su diversi fronti, sotto la supervisione di un Integration Management Office, che coinvolge rappresentanti die ...Milano, 29 apr. (askanews) - Euronext ha completato l'acquisto di Borsa italiana per un corrispettivo finale di 4,4 miliardi di euro. Cdp Equity ...Dopo l’acquisizione di Borsa Italiana, il gruppo europeo ha stretto un accordo con Aruba per il trasferimento del data center principale da Londra a Ponte San Pietro (Bergamo) ...