Demiral, Rabiot e Ramsey: quanto incasserà la Juventus sul mercato (Di giovedì 29 aprile 2021) Il piano mercato della Juventus dipenderà dalla possibile qualificazione o meno alla prossima Champions League. I bianconeri potrebbero valutare anche l’addio di Demiral Obiettivo quarto posto in campionato per cercare di progettare il futuro con maggiore serenità, soprattutto in chiave Europea. La sensazione, come trapelato nelle ultime ore, è che difficilmente i bianconeri proseguiranno il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 29 aprile 2021) Il pianodelladipenderà dalla possibile qualificazione o meno alla prossima Champions League. I bianconeri potrebbero valutare anche l’addio diObiettivo quarto posto in campionato per cercare di progettare il futuro con maggiore serenità, soprattutto in chiave Europea. La sensazione, come trapelato nelle ultime ore, è che difficilmente i bianconeri proseguiranno il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

romeoagresti : Le indicazioni di formazione emerse dalla conferenza di #Pirlo pre #FiorentinaJuve: ?? Chiellini dal 1’ ?? Danilo… - juperikizi : top: Dybala, Ronaldo, de Ligt forti: Church, Cuadrado, Tek buoni: Demiral, McKennie, Bentancur, Arthur, Morata, Dan… - chefoss : Porrei una condizione: con Demiral vi prendete Rabiot e Ramsey - calciomercatoit : ?? #Juventus, piste in Premier League per #Szczesny e #Rabiot: gli scenari per #Donnarumma e #Kean ?? #CMITmercato… - zizzania0 : Cessioni ???? -Buffon -Bonucci -Chiellini -Demiral -Alex Sandro -Rabiot -Ramsey -Bernardeschi -Ronaldo -Morata -