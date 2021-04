Dal Casteller a un parco zoo in Germania: la vicenda dell’orsa DJ3 si poteva gestire diversamente (Di giovedì 29 aprile 2021) Mentre a Trento va in scena il 69esimo Film Festival della Montagna con titolo “Il futuro: la vetta più importante da scalare”, nella stessa zona, la notte tra il 25 e il 26 aprile, l’orsa DJ3 detenuta in gabbia al Casteller è stata segretamente trasferita in un parco zoo in Germania. L’orsa DJ3, ricordiamolo, era al Casteller da oltre dieci anni, ma non in gabbia; viveva nel recinto boschivo, di circa 7.000 metri quadrati, tutti a sua disposizione. Colpevole di aver predato qualche capo di bestiame durante i lavori di ampliamento delle piste sciistiche nella zona di Campiglio in val Rendena; in montagna, appunto. Lei è un’orsa schiva, timida e riservata; nella tragicità della sua prigionia in un recinto boschivo, almeno aveva trovato una certa quiete. Poi, la cattura di M49 e di M57 ha spezzato questo equilibrio. Tre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) Mentre a Trento va in scena il 69esimo Film Festival della Montagna con titolo “Il futuro: la vetta più importante da scalare”, nella stessa zona, la notte tra il 25 e il 26 aprile, l’orsa DJ3 detenuta in gabbia alè stata segretamente trasferita in unzoo in. L’orsa DJ3, ricordiamolo, era alda oltre dieci anni, ma non in gabbia; viveva nel recinto boschivo, di circa 7.000 metri quadrati, tutti a sua disposizione. Colpevole di aver predato qualche capo di bestiame durante i lavori di ampliamento delle piste sciistiche nella zona di Campiglio in val Rendena; in montagna, appunto. Lei è un’orsa schiva, timida e riservata; nella tragicità della sua prigionia in un recinto boschivo, almeno aveva trovato una certa quiete. Poi, la cattura di M49 e di M57 ha spezzato questo equilibrio. Tre ...

