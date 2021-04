Covid | a Bergamo altri 179 positivi | in Lombardia calano ancora i ricoveri

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 29 aprile 2021) Sono 179 ial test del-19 in provincia di. A fronte di 51.253 tamponi sono 2.304 in(il 4,4% del totale) secondo i dati diffusi dalle autorità giovedì 29 aprile. A livello regionale continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-18) e nei reparti (-110), mentre si registrano40 i decessi. I guariti/dimessi sono 2.461. I dati del giorno: – i tamponi effettuati: 51.253 (di cui 32.877 molecolari e 18.376 antigenici) totale complessivo: 9.421.651 – i nuovi casi: 2.304 (di cui 120 ‘debolmente’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 717.503 (+2.461), di cui 3.729 dimessi e 713.774 guariti – in terapia intensiva: 557 (-18) – i ricoverati non in terapia intensiva: 3.597 (-110) – i decessi, totale ...