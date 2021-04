Como, l'autovelox non basta: in Canton Ticino arriva il "rumorometro" (Di giovedì 29 aprile 2021) Como - Dopo le pavimentazioni fonoassorbenti e i limiti di velocità ridotti nei centri urbani, in Canton Ticino hanno deciso di installare un "rumorometro" , il primo di una lunga serie, per ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 29 aprile 2021)- Dopo le pavimentazioni fonoassorbenti e i limiti di velocità ridotti nei centri urbani, inhanno deciso di installare un "" , il primo di una lunga serie, per ...

Controlli della Polstrada col telelaser, strage di patenti. Sull'A9 a 236 chilometri orari ...controlli I controlli sono stati effettuati tra il 19 e il 25 aprile dalla polizia stradale di Como ... equipaggiate, oltre che con autovelox e telelaser di ultima generazione, anche con apparecchi pos ...

Monteprandone, il calendario dell’autovelox di maggio Prosegue la campagna di controlli mirata al rispetto dei limiti di velocità e alla sicurezza sulle strade di Monteprandone. Nel mese di maggio, la Polizia Locale posizionerà l’impianto per la rilevazi ...

