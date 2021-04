Caos “green pass”. Medici di base non rilasciano certificato per gli spostamenti: “Rivolgetevi alle Asl” (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr – Caos “green pass”: chi lo cerca non lo trova, e chi può rilasciarlo – come i Medici di base – non lo rilascia, perché sul certificato per spostarsi tra regioni di colore diverso si sa ancora troppo poco. Il lasciapassare sanitario per poter circolare liberamente, anche per turismo, è entrato in vigore il 26 aprile, con il decreto Riaperture ma, semplicemente, non esiste. Il medico, l’operatore sanitario, insomma chi certifica l’avvenuta guarigione dal Covid, o il tampone negativo nelle ultime 48 ore o l’aver fatto il vaccino – le tre condizioni per ottenere il certificato -, il “green pass” non se la sente di rilasciarlo. “Si rivolga alla Asl“, è la risposta più frequente. L’avvertimento della Fimmg ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr –”: chi lo cerca non lo trova, e chi può rilasciarlo – come idi– non lo rilascia, perché sulper spostarsi tra regioni di colore diverso si sa ancora troppo poco. Il lasciaare sanitario per poter circolare liberamente, anche per turismo, è entrato in vigore il 26 aprile, con il decreto Riaperture ma, semplicemente, non esiste. Il medico, l’operatore sanitario, insomma chi certifica l’avvenuta guarigione dal Covid, o il tampone negativo nelle ultime 48 ore o l’aver fatto il vaccino – le tre condizioni per ottenere il-, il “” non se la sente di rilasciarlo. “Si rivolga alla Asl“, è la risposta più frequente. L’avvertimento della Fimmg ...

Advertising

filippo51174 : RT @IlPrimatoN: L'avvertimento della Fimmg ai medici di base: 'Non rilasciate il #GreenPass in attesa di maggiori chiarimenti' https://t.c… - CpiMaci : RT @IlPrimatoN: L'avvertimento della Fimmg ai medici di base: 'Non rilasciate il #GreenPass in attesa di maggiori chiarimenti' https://t.c… - CesareOrtis : RT @giangoSGV: Caos Green Pass, ennesimo flop del governo! Esplodono le domande ai medici che si rifiutano di rlasciarlo - Il Paragone http… - KimfoxRoby : RT @giangoSGV: Caos Green Pass, ennesimo flop del governo! Esplodono le domande ai medici che si rifiutano di rlasciarlo - Il Paragone http… - frankponch72 : RT @giangoSGV: Caos Green Pass, ennesimo flop del governo! Esplodono le domande ai medici che si rifiutano di rlasciarlo - Il Paragone http… -