Bassetti: “Sì, sono narciso. Galli? Ormai non lo ascolto più” (Di giovedì 29 aprile 2021) “Controcorrente io? No, è che in Italia parlano soprattutto i catastrofisti. Il famoso rubinetto che portava malati nei Pronto soccorso si è quasi prosciugato. Il resto sono discorsi da bar”. L’infettivologo Matteo Bassetti parla al ‘Corriere della Sera’ dopo avere confessato in un’intervista a ‘Chi’ che “la telecamera è una droga”. Malato di narcisismo? “Tutti quelli che vanno in tv lo sono – risponde il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova – Se dicono di non esserlo, mentono. Io non ci trovo nulla di male”. Ma professori e medici non dovrebbero stare in ospedali e università? “Io sto in ospedale dalle 7.40 alle 20.30 – precisa -. Faccio qualche collegamento con Skype. E’ parte del nostro lavoro comunicare. I docenti hanno un terzo del tempo per parlare alla gente”. Non è che a volte si ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 29 aprile 2021) “Controcorrente io? No, è che in Italia parlano soprattutto i catastrofisti. Il famoso rubinetto che portava malati nei Pronto soccorso si è quasi prosciugato. Il restodiscorsi da bar”. L’infettivologo Matteoparla al ‘Corriere della Sera’ dopo avere confessato in un’intervista a ‘Chi’ che “la telecamera è una droga”. Malato di narcisismo? “Tutti quelli che vanno in tv lo– risponde il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova – Se dicono di non esserlo, mentono. Io non ci trovo nulla di male”. Ma professori e medici non dovrebbero stare in ospedali e università? “Io sto in ospedale dalle 7.40 alle 20.30 – precisa -. Faccio qualche collegamento con Skype. E’ parte del nostro lavoro comunicare. I docenti hanno un terzo del tempo per parlare alla gente”. Non è che a volte si ...

Advertising

La7tv : #lariachetira Massimo #Galli contro Matteo #Bassetti: 'Io non ho bisogno di inchinarmi a nessuno. Io sono un anzian… - HuffPostItalia : 'Io lavoro per me? Non sono né il nano né la ballerina di nessuno'. Galli replica a Bassetti - LegaSalvini : Matteo Bassetti: «Ho sentito troppe fesserie sugli anticorpi monoclonali. Sono davvero farmaci “salvavita”». - PaoloX68 : RT @HuffPostItalia: Bassetti: 'Sono narcisista, tutti quelli che vanno in tv lo sono. Se dicono di non esserlo, mentono' - Profilo3Marco : RT @Corriere: Bassetti «Sì, sono narciso: chi nega di esserlo dice una bugia. Basta catastrofismi» -